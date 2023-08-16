政府拟严格禁止国家公职人员进入博彩业娱乐场所

哈通社/阿斯塔纳/8月16日 – 哈萨克斯坦政府拟严格禁止军人及政府公职人员进出博彩业娱乐场所，仅允许此类人员在处理与博彩活动有直接关联的公务行为时前往上述机构。

根据在规范性法案公开讨论门户网站（Ашық НҚА）进行公示的《针对哈萨克斯坦共和国一部分总统令的补充修改草案》，哈政府建议除履行必要公务时以外，严格禁止哈萨克斯坦国家雇员和执法机构代表前往博彩场所。

修订草案中指出，拒绝访问《博彩业业务法》中规定的赌博场所，有必要成为军事人员、执法机构、民事保护和公共护理服务部门人员以及其他国家雇员必须遵守的纪律要求。

上述人员应该只被允许在开展与《博彩业业务法》中规定的赌博场所有直接关联的公务行为时，进入此类场所。

文件中同时指出，国家公职人员出入博彩行业场所，会带类负面的社会舆论，有损国家机关的声誉。作为公职人员，应尽可能避免对国家机关的形象和声誉造成损失。

文件指出，此次修正意见的提出并将其引入规范性建议，旨在鼓励军事人员和公职人员在遵守职业道德规范要求的框架内，形成拒绝前往赌博场所的纪律。

相关文件将在规范性法案公开讨论门户网站公示至8月28日，期间接受公众提出的各项意见。

【编译：木合塔尔·木拉提】