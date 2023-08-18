哈萨克斯坦政府副总理兼贸易部长会见山东省委书记

哈通社/阿斯塔纳/8月18日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林在对中国进行访问期间同山东省委书记林武举行了会晤。

林武先生指出，哈萨克斯坦副总理到访济南市将为哈萨克斯坦和山东省之间的双边合作关系开创新的方向。

-哈萨克斯坦和中国是友好睦邻，以及互信合作伙伴。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对西安进行的国事访问和出席“中国-中亚”峰会，为两国合作关系开创新方向，以及哈中合作进入“黄金30年”奠定了基础。-他说。

山东省省委书记表示，有意进一步加深在农业、机械制造、智能生活用品生产领域的互利合作。

哈萨克斯坦副总理指出，两国领导人的睦邻友好关系是战略合作的基础。

- 双方相互贸易成果广泛，山东地区对哈贸易额排名第四，仅次于新疆、北京、甘肃地区。去年，我国与中国之间的贸易量为241亿美元，其中与山东之间的贸易量为20亿美元。-他说。

-我相信两国企业在农业和工业深层加工、矿业、贸易和物流合作领域建立对话。总统高度重视发展同中国之间的政治和经贸合作。我们也致力于建立长期有效的合作。-哈萨克斯坦副总理说。

朱曼哈林向林武先生提议，今年9月对哈萨克斯坦进行访问框架下同商界代表举行会谈。【编译：小穆】