哈中«西安-阿拉木图»骑行活动：骑行团抵达万里长城最西端

哈通社/嘉峪关/8月20日 – 据新丝绸之路社会基金消息，哈中两国共同组织的«西安-阿拉木图»自行车友谊骑行活动骑友团已经抵达了中国著名的万里长城的最西端——嘉峪关。

据了解， «西安-阿拉木图»自行车友谊骑行活动的举办，旨在庆祝哈中建交30周年和两国相互合作新«黄金30周年»的开始。来自中国各地的30名自行车运动员，8月1日从古老的丝绸之路发源地——中国陕西省西安出发，向着哈萨克斯坦最大的城市、苹果之城阿拉木图进发，计划途经陕西、甘肃、新疆等省区，从边境城市霍尔果斯进入哈萨克斯坦边境。9月2日，等候在哈萨克斯坦的哈国车手们也将加入骑行团队，两国运动员将沿着哈国境内丝绸之路，在9月7日抵达阿拉木图。

预计此次两国间友谊骑行活动的整个行程约4500公里。

当地时间8月20日，也就是在骑行活动的第20天，骑友团抵达了著名的长城在中国的最西端——嘉峪关。

骑行团的成员们在这里参观了一系列历史古迹。包括清真寺、寺庙以及古代防御工事等。

很快，骑行团就将继续向西进入新疆的荒漠地带，一路向哈中边境进发。