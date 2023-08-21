亚信会议高官委员会例行会议将在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/8月21日 —— 据外交部消息，亚洲相互协作与信任措施会议（亚信会议）高级官员委员会例行会议将于8月22日在阿斯塔纳举行。

外交部新闻发言人阿依别克·斯玛迪亚尔沃夫表示，会议将就亚信会议转变为成熟国际组织的路线图、促进可持续发展志愿服务和亚信会议互信措施落实文件，以及在联合国大会框架内举行的亚信会议成员国外长理事会会议议程进行讨论。

亚洲相互协作与信任措施会议（简称“亚信”）于1992年10月5日由哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫在第47届联合国大会上倡议建立，1993年3月起作为论坛开始活动。

亚信的宗旨是在亚洲国家之间讨论加强合作、增加信任的措施，这些措施旨在加强亚洲国家间的和平、安全与稳定的发展合作关系。在这些活动中，亚信坚持联合国的原则（主权和领土完整，相互尊重，彼此不干涉内政，和平方式解决争议等）。经过25年，亚信已成为亚洲覆盖范围最广、成员数量最多、代表性最强的安全论坛。

2010年6月前，亚信主席国一直由哈萨克斯坦担任，自第三次峰会起，土耳其接替哈萨克斯坦担任主席国，任期两年，并于2012年续任亚信2012年至2014年主席国。中国已于第四次上海峰会期间，接任亚信主席国。

亚信常设执行机构-秘书处设在阿斯塔纳，于2006年6月启动。

现有26个成员国：哈萨克斯坦、中国、阿富汗、阿塞拜疆、巴林、孟加拉国、柬埔寨、埃及、印度、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、韩国、吉尔吉斯斯坦、蒙古、巴基斯坦、巴勒斯坦、卡塔尔、俄罗斯、塔吉克斯坦、泰国、土耳其、阿联酋、乌兹别克斯坦和越南。14个观察员（国家或国际组织）：白俄罗斯、印度尼西亚、日本、老挝、马来西亚、菲律宾、斯里兰卡、乌克兰、美国、联合国、欧安组织、国际移民组织、阿拉伯国家联盟和突厥语国家议会大会。