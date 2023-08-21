特朗普宣布不参加共和党预选阶段电视辩论

哈通社/阿斯塔纳/8月21日 —— 据新华社报道，宣布角逐2024年总统选举的美国前总统唐纳德·特朗普20日确认，他不会参加共和党提名总统候选人预选阶段电视辩论，理由是美国民众已经足够熟悉他本人和他任内的“政绩”了。

“公众知道我是谁，以及我的总统任期多么成功。所以我不会参加辩论！”特朗普在个人社交媒体平台宣布，不会参加包括预计本周举行的首场以及后续多场共和党提名总统候选人预选阶段电视辩论。

迄今多项民意调查结果显示，在共和党总统候选人提名竞争者中，特朗普的支持率保持显著领先优势。他在20日的发言中也强调这一点，并援引美国哥伦比亚广播公司新闻台当天发布的民调结果为证。

这份民调在可能参加共和党预选投票的选民中开展，结果显示：尽管特朗普在联邦和州法院面临多项刑事指控，仍有62%的人支持他代表共和党参选总统；排名第二的佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯支持率仅为16%，其他有资格参加预选辩论的7名共和党竞选人的支持率均不足10%。

共和党提名总统候选人预选阶段的首场电视辩论，将于23日在威斯康星州密尔沃基市举行。据美国《纽约时报》报道，特朗普告知其助手，他打算“跳过”电视辩论环节，转而接受曾是福克斯新闻频道知名主持人的塔克·卡尔森线上采访。

不过，预计主持上述首场辩论的福克斯新闻频道主持人布雷特·贝尔接受密尔沃基媒体采访时说，特朗普的官司不可避免地影响共和党预选议程，“所有竞选人都被没完没了地问到各地法庭发生的事。所以不管他（特朗普）到不到场，他都会是这场辩论的一部分”。