古特雷斯：让更多人听到恐怖主义受害者和幸存者的呼声

哈通社/阿斯塔纳/8月21日 —— 据联合国新闻处消息，8月21日是纪念和悼念恐怖主义受害者国际日。秘书长古特雷斯发表致辞，呼吁各方确保那些因恐怖主义而牺牲或遭受长期影响的人们永远不会被遗忘。

-我们在这里纪念恐怖主义的受害者和幸存者；向那些遭受永久性创伤的家庭表达我们的全力支持；坚定我们的决心，共同构建一个更加和平的未来。-他说。

遗留影响

今年纪念和悼念恐怖主义受害者国际日的主题是：“遗留影响：寻找希望，建设和平的未来。”

在一场预先录制的高级别活动中，秘书长古特雷斯、主管反恐事务的副秘书长沃龙科夫（Vladimir Voronkov）以及四名恐怖主义的受害者将共同探讨“遗留影响”在促进有意义的积极变革中的重要意义。

作为国际日纪念活动的一部分，联合国反恐怖主义办公室在社交媒体Instagram上推出了“遗留影响”项目，通过一系列纪录短片展示了世界各地12名恐怖主义受害者和幸存者的故事，旨在向那些因恐怖主义而丧生或永远改变其生活的人致敬，并向新一代人伸出援手，加深和改变他们对恐怖主义长期影响的认识。

秘书长对“遗留影响”项目的启动表示欢迎，指出这个项目正在将受害者和幸存者讲述的故事传播到世界各地。

-在这一天，我们向全球所有在恐怖主义袭击中失去生命或遭受伤害的人致意。我们赞扬那些决心以自己的亲身经历推动变革的受害者和幸存者所做出的卓越贡献。-他说。