第一副外长对阿根廷进行工作访问

哈通社/阿斯塔纳/8月24日--据外交部发布的消息，哈萨克斯坦外交部第一副部长海拉特·奥玛洛夫对阿根廷进行了工作访问。

哈萨克斯坦和阿根廷建交满30周年框架下，奥玛洛夫参加了哈萨克斯坦—阿根廷外交部第四轮政治磋商会议。

阿根廷代表团由该国外交部第一副部长巴博罗·泰塔曼蒂率领。

会议框架下，与会人员就全球议程和国际组织框架下的多边合作问题交换了意见。

根据会议结果，双方就通过互访和联合活动，进一步加强和扩大双边和多边合作达成一致。

对阿根廷进行的工作访问框架下，第一副外长还与经济学家、巴西前外贸国务秘书、BMJ国际公司董事韦尔伯·巴拉尔举行了会谈。

会谈期间，双方就世界经济中的重要问题、南美一体化进程、扩大哈萨克斯坦与拉美地区的合作等问题交换了意见。

奥玛洛夫在与位于罗萨里奥的哈萨克文化中心主任古斯塔沃·古铁雷斯会谈期间，就加强与阿根廷的合作，特别是进一步加深与罗萨里奥地区的文化人道主义和贸易合作进行了讨论。

此外，副外长还出席了哈萨克斯坦共和国驻布宜诺斯艾利斯首个名誉领事馆的开馆仪式和升哈萨克斯坦国旗仪式。

【编译：阿依波塔】