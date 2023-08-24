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    11:35, 24 八月份 2023 | GMT +6

    日本福岛第一核电站启动核污染水排海

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    哈通社/阿斯塔纳/8月24日--据共同社报道，东京电力公司24日启动福岛第一核电站处理水排海。

    消息称，作为反应堆报废和福岛重建不容拖延的课题，日本政府在2年多以前敲定了排海方针。虽然政府依据认定排海计划«符合国际安全标准»的国际原子能机构（IAEA）综合报告等，一直强调安全性，但启动排海依然遭到担心形象受损的渔业人士的反对。

    到福岛一核反应堆报废工作完成为止，排海计划持续约30年。首相岸田文雄在决定启动排海的22日的相关阁僚会议上，就形象受损对策强调：«今后就算需要数十年的较长时间，作为政府都将负起责任应对。»对于反对排海的中国，日本政府呼吁«从科学角度开展沟通»，但双方分歧巨大。日本必须准备好继续坚持不懈地排解国内外不安。

    东电将首批排放的约1吨处理水与海水混合，对氚的活度进行最终测定，在确认没有问题后启动水泵，开始排海。处理水通过海底隧道抵达约1公里外的海域。2023年度计划排放共计约3.12万吨。

    处理水是用多核素去除设备（ALPS）对核污染水进行净化后得到的水，目前保存在核电站厂区内的储罐内。


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    国际 日本 黄金储备
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