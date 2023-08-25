全球生物多样性框架基金正式启动

哈通社/阿斯塔纳/8月25日--据环球网报道，正在加拿大温哥华举行的全球环境基金(GEF)第七届成员国大会8月24日经185个成员国一致同意，正式启动新的全球生物多样性框架基金(GBFF)。

该基金的设立是推动落实《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)在去年12月达成的«昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架»(简称«昆蒙框架»)的一项重要举措。该«框架»历史性地决定设立«框架»基金，要求全球环境基金在2023年设立全球生物多样性框架基金，通过一个特别信托基金来支持«框架»实施，直至2030年。

该基金将吸纳来自政府、慈善机构和私营部门等渠道的资金，以动员和促进对野生物种、生态系统的保护和可持续发展的投资。GEF大会指出，这些物种和生态系统的健康正受到山林野火、洪水、极端天气以及包括城市扩张在内的人类活动的威胁。

全球环境基金首席执行官卡洛斯·曼努埃尔·罗德里格斯表示，这是一个值得铭记的、非常积极的时刻。这表明，即使在以野火烟霾为背景的困难条件下，人们也能前行，以建设一个更具生物多样性的地球。

加拿大正遭遇有记录以来最严重的山林野火。目前，温哥华所在的不列颠哥伦比亚省火情严峻，并已在一周之前宣布全省进入紧急状态。

加拿大和英国在大会上分别承诺向全球生物多样性框架基金作出2亿加元和1000万英镑的捐款。

联合国《生物多样性公约》秘书处代理执行秘书戴维·库珀欢迎基金的启动，认为这将有助于基金在COP16之前早日投入运作。他表示，这表明了国际社会落实«昆蒙框架»的决心，以及世界正«从协议走向行动»。

本届GEF大会自8月22日起举行，为期5天，