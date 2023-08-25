驻华大使馆举行“建设公正的哈萨克斯坦和与中国在新时代的合作前景”圆桌会议

哈通社/北京/8月25日 —— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，哈萨克斯坦共和国宪法日前夕，哈萨克斯坦驻华大使馆在北京举办了“建设公正的哈萨克斯坦和与中国在新时代的合作前景”的圆桌会议。

来自中国国务院发展研究中心、中国社会科学院、中国国际问题研究院、北京外国语大学哈萨克斯坦研究中心和中央民族大学的领导和专家以及中国媒体的代表出席了此次会议。