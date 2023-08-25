驻华大使馆举行“建设公正的哈萨克斯坦和与中国在新时代的合作前景”圆桌会议

来自中国国务院发展研究中心、中国社会科学院、中国国际问题研究院、北京外国语大学哈萨克斯坦研究中心和中央民族大学的领导和专家以及中国媒体的代表出席了此次会议。 哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫在发言中向中方专家详细介绍了托卡耶夫总统去年发起改革的主要实施阶段，以及在现代条件下哈中关系的进一步发展前景。中方专家也就建设 “公正的哈萨克斯坦”的现状与前景发表了自己的评估与看法。中国国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所所长李永全强调，“哈萨克斯坦共和国宪法和宪法修正案的成功是哈萨克斯坦稳定和健康发展的基础”。他认为，哈萨克斯坦独立 30 多年来，在中亚国家中乃至整个后苏联地区都取得了巨大成功。这不仅对哈萨克斯坦本身，而且对中亚地区和欧亚空间的稳定都具有积极意义。 李永全指出，哈萨克斯坦与中国在 “一带一路”倡议下的合作是互利合作的典范。交通和物流基础设施的发展使中国大大缩短了到欧洲的距离，内陆国哈萨克斯坦因此成为连接东西方的桥梁和可靠走廊，变劣势为优势。从某种意义上说，这是中国和哈萨克斯坦的共同倡议。中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所中亚与高加索研究室主任张宁指出了哈萨克斯坦和中国发展的相似之处—“两国都走在现代化和发展的道路上，在此过程中都非常重视民族传统”。中国国际问题研究院欧亚研究所所长李自国强调，哈萨克斯坦正在进行的改革在整个后苏联地区是独一无二和前所未有的。 专家们认为，中国在战略层面上将中亚视为一个整体，中国的进步发展有赖于该地区的稳定。同时，中国学者高度评价了两国在多边机构框架下的密切合作，特别是哈萨克斯坦成功担任亚信会议和上海合作组织的轮值主席国。