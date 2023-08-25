托卡耶夫和拉赫蒙举行大范围会谈

哈通社/阿斯塔纳/8月25日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙25日在总统府举行大范围会谈。

托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦高度重视与塔吉克斯坦的友好关系。

-哈萨克人民非常尊重兄弟塔吉克人民。我国人民希望更多地了解现代塔吉克斯坦，了解塔吉克人民丰富的文化。对此，您倡议举办此类大型活动，受到了哈萨克斯坦人民的热烈欢迎。此外，这一重要活动在两国建交30周年之际举行，具有特殊的象征意义。-他说。

国家元首强调，包括水利和能源领域合作在内的双边各领域合作正在迅速发展。

-我们非常感谢您和塔方及时决定履行水和能源领域的义务，特别是向哈萨克斯坦提供水和电力。哈萨克斯坦正在履行您上次访问期间双方商定的所有义务。-总统说。

托卡耶夫总统表示，塔吉克斯坦总统拉赫蒙今年5月访问哈萨克斯坦期间签署的哈塔同盟合作宣言正在得到有效落实。

据他介绍，今年前6个月，两国之间的贸易量超过了5亿美元。在这方面，计划将双边贸易量增至20亿美元。

塔吉克斯坦总统高度评价了两国当前的合作水平。

- 感谢您对在阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特等城市举办塔吉克斯坦文化日和展览，以及塔吉克斯坦农产品展会的支持。我们认为这些举措是两国战略伙伴和同盟关系不断发展的标志。这些活动在两国建交30周年之际举行，有其特殊意义。当前，两国关系建立在相互理解、高度尊重和信任的基础上。进一步加强双边关系仍然是塔吉克斯坦外交政策的优先方向。-他说。

会谈中，两国元首还就经贸、交通物流、农业、能源、金融和人文领域合作关系发展前景进行了讨论。

【编译：小穆】