哈萨克斯坦原子能工业公司将通过跨里海线路出口和运输铀矿

哈通社/阿斯塔纳/8月26日 – 哈萨克斯坦正在探索不经过俄罗斯境内对外出口和运输铀矿产品的多元化通道。

哈萨克斯坦国家原子能工业公司（Қазатомөнеркәсіп）董事会主席叶尔詹·穆汗诺夫日前在新闻发布会上表示，该机构正在针对西方国家对俄制裁所会造成的广泛影响进行分析。

他指出，乌克兰的地缘态势，对国际市场上的铀价格以及哈萨克斯坦主权货币坚戈的汇率造成了可见的影响。不过，对俄制裁措施至目前为止尚未对哈萨克斯坦的铀矿出口和运输造成显著阻碍。

-考虑到地缘政治形势，我们对物流运输工作予以关注。在这里需要强调指出，哈萨克斯坦通过圣彼得堡港的主要运输线路保持着正常的运行模式。- 他说。

穆汗诺夫随后表示，虽然经俄罗斯境内进行出口和运输的线路目前并未遭到任何限制，但哈萨克斯坦原子能工业公司仍计划考虑其他不经俄境内的多元运输渠道，而从2018年开始稳定运行并取得良好成效的跨里海国际运输走廊显然将是一个更好的选择。

哈原子能工业公司商务总监达斯坦·科谢尔巴耶夫也证实该公司将通过跨里海国际运输路线开展铀产品的出口和运输。

- 作为国家运营商，我们可以确保这一方向上的工作不存在任何问题。通过跨里海线路计划开展的工作应该在今年秋季得到全面的落实。- 他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】