哈萨克斯坦将向塔吉克斯坦分享电子政务平台发展经验

哈通社/阿斯塔纳/8月26日 – 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与埃莫马利·拉赫蒙一起参观了哈萨克斯坦政府数字化办公室。

两国元首共同听取了关于哈萨克斯坦国产IT解决方案的介绍。数字发展创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛向两位总统介绍了哈萨克斯坦国产的旨在提升国家机关与公民互动便利性的IT平台的详细情况。其中包括新生儿出生登记以及不动产和机动车登记等业务的申请实例等。

此外，部长还向总统们介绍了为公民提交申请而开发的е-Otinish平台，以及用于确认底土使用情况和土地实际利用度的太空监测系统。

哈萨克斯坦和塔吉克斯坦总统还了解了《家庭数字化地图》项目的实施情况。该项目拥有一个完善的数据库，其中包括100个社会福利指标和20个中央政府机构资料库。该数据库可根据生活水平将家庭分为五种类别，并以主动的方式为他们提供特定的社会援助。

期间在两国总统的见证下，哈萨克斯坦和塔吉克斯坦签署了相互谅解备忘录。根据这份文件，哈萨克斯坦数字发展创新和航空航天工业部与塔吉克斯坦工业和新技术部分享有关电子政务平台的实施经验。

在合作框架内，哈萨克斯坦将在本国信息技术学校和研究机构为塔吉克专业人员提供培训课程。

埃莫马利·拉赫蒙就哈萨克斯坦为塔吉克斯坦数字化技术的发展提供的帮助，向哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示了感谢。

【编译：木合塔尔·木拉提】