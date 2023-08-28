两只哈萨克斯坦塔兹犬在瑞士世界狗展夺冠

哈通社/日内瓦/8月28日--在瑞士日内瓦举行的世界狗展（World Dog Show-2023）上，两只哈萨克斯塔兹猎犬荣获了未被承认犬种组（第十一组即非FCI犬种组）最高荣誉。

来自Страна Беловодья犬舍的一只名为“图马尔”的塔兹犬斩获了“最佳犬种”和“日内瓦世界犬展杯冠军”的荣耀，另一只同样来自该犬舍的犬只“凡赫利亚”荣获了“最佳异性”和“日内瓦世界杯犬展老将冠军”的殊荣。

哈萨克斯坦犬类学家联盟国家塔兹犬俱乐部负责人埃琳娜·哈尔迪娜表示，自2006年以来，她与她的爱犬一直在不断取得这样的胜利。

-我的使命是培育强壮健康的塔兹犬，让它们参加更多的国际展览，使我们的犬种能够在世界各地得到展示。-她说。

她补充道，日内瓦的民众对塔兹犬表现出了浓厚的兴趣。

-许多观众纷纷上前询问，并与我们的狗合影留念。大家对于我们的犬只表现出了高度的兴趣。-她表示。

值得一提的是，居住在瑞士的哈萨克斯坦侨民代表也前来为哈萨克斯坦代表团助威。

据此前的报道，两只哈萨克斯塔兹猎犬在世界狗展框架下参加了瑞士犬展。

【编译：阿遥】