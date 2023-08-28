哈萨克斯坦计划在小学阶段开设《国际象棋基础》课程

哈通社/阿斯塔纳/8月28日 – 哈萨克斯坦计划在2023~2024学年教学大纲中加入新课程——《国际象棋基础》。

据哈萨克斯坦国际象棋联合会新闻中心消息，2023年8月21~25日，在阿斯塔纳市和奇姆肯特市举办了为全日制学校教师开展的《国际象棋教学技巧》培训班。

此次活动，是在国际象棋联合会的协助下，向小学教学大纲中分阶段引入试点国际象棋课程试点项目的框架下实施的。

据悉，试点项目将在本学年于全国七个地区——西哈州、卡拉干达州、克孜勒奥尔达州、巴甫洛达尔州、阿拉木图市、阿斯塔纳市、奇姆肯特市——的42所学校中开展。

培训人员沃勒扎斯·蒙加利说：

- 计划在2023~2023学年实施《国际象棋基础》课程教学的试点项目。试点项目框架下，将在42所学校以哈萨克语授课的一年级班级中，选择一个班级进行该课程的授课。目前正在对一年级负责进行教学的教师开展课程教学培训。教师们很好的接受了教学资料。我们期待这个方案能够取得好的成果。毕竟，国际象棋对于儿童时期智力发展的积极作用早已被科学证明。

该试点项目是《2023~2027年国际象棋发展综合计划》的一部分。

【编译：木合塔尔·木拉提】