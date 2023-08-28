研究：气候变化造成南极前所未有海冰损失致帝企鹅繁殖失败

哈通社/阿斯塔纳/8月28日--据中新网报道，施普林格·自然旗下专业学术期刊《通讯-地球与环境》近日发表一篇气候变化研究论文称，南极别林斯高晋海5个帝企鹅栖息地中有4个在2022年春季没有幼崽活到换羽。这项研究认为，该地区帝企鹅繁殖完全失败，是因气候变化造成前所未有的海冰损失的直接后果。

该论文介绍，帝企鹅(Aptenodytes forsteri)种群一般需要4月至1月间稳定连接到陆地的海冰，以确保成功繁殖和换羽。南极海冰范围的任何变化都会影响其繁殖，因为幼鸟在换羽之前没有防水的羽毛。

论文第一作者和通讯作者、英国南极调查局Peter T. Fretwell与合作者一起，使用覆盖2018至2022年间的卫星图像监控帝企鹅在繁殖季节出现在南极别林斯高晋海5个栖息地的情况。这些栖息地包括罗斯柴尔德岛、威尔地湾、斯迈利岛、布莱恩海岸和弗罗格纳角，大小从罗斯柴尔德岛种群的约630个繁殖对到斯迈利岛种群的约3500对。

论文作者通过监测研究发现其中4个栖息地(威尔地岛、斯迈利岛、布莱恩海岸和弗罗格纳角)，在2022年12月换羽期开始之前的海冰破碎后，经历了繁殖完全失败并被遗弃，表明这些栖息地中不太可能有任何雏鸟活到成功换羽。不过，卫星图像表明罗斯柴尔德岛的幼鸟成功换羽。他们指出，前述5个帝企鹅栖息地里，只有布莱恩海岸栖息地在2022年之前已被确认为完全繁殖失败。

论文作者总结提醒，这是过去13年里在该地区首次观察到帝企鹅的地区性繁殖失败，也是南极暖化对帝企鹅群体生存能力直接影响的首批证据之一。