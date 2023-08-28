阿勒腾耶米勒国家自然公园内发现一处秃鹫巢穴

哈通社/塔勒德库尔干/8月28日--研究人员在杰特苏州阿勒腾耶米勒国家自然公园内发现一处秃鹫巢穴。

据阿勒腾耶弥勒国家自然公园的工作人员介绍，尽管对大多数人来说，秃鹫可能仅仅是食腐乌鹫的一种。但对于大自然而言，秃鹫却是最具实用价值的生态鸟类之一。它们以处理动物尸体为生，确保了领地的卫生和清洁，截断了人畜共患传染疾病的传播途径。这对于生活在自然公园内的野驴和鹅喉羚种群尤为重要。

虽然秃鹫未被列为哈萨克斯坦濒危物种动物红皮书中，但却被纳入了国际自然保护联盟的珍稀濒危动物名录。

保护秃鹫的繁衍是生态学家的一项重要任务，而发现这种鸟类的活巢则是一件十分幸运的事。今年8月23日，阿勒腾耶弥勒国家自然公园的研究人员在吾勒肯-喀勒坎山区发现了一个秃鹫巢穴和一只雏鸟，这可谓是幸事。

研究人员介绍，雌鹫会在3月至4月中旬产下一颗蛋，而孵化过程通常需要55天左右。雏鸟在巢中停留3至3.5个月后将飞离。秃鹫是一种拥有非常敏锐视力的鸟类，它们能够从1至2公里的高度察觉动物尸体，其视力较人类敏锐7倍。

【编译：阿遥】