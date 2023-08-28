外交部：我国并未打算向国际原子能机构提出诉讼

哈通社/阿斯塔纳/8月28日 – 哈萨克斯坦外交部新闻发言人针对彭博社（Bloomberg）有关哈萨克斯坦与国际原子能机构的相关报道进行了解释说明。

据了解，彭博社此前在一篇报道中称：

- 国际原子能机构规范全球核工业安全的规则自冷战中期以来一直时通过一个由35个成员组成的理事会制订的。但在这些成员国中，并不包括一些主要的生产参与者。现在，生产世界五分之二铀的哈萨克斯坦正试图改变其在核领域的决策地位，它厌倦了在国际原子能机构被视为二等公民，并准备提起法律要求，以获得该理事会的席位。

在28日召开的每周例行新闻发布会上，哈萨克斯坦外交部新闻发言人阿伊别克·斯马迪亚尔沃夫就此予以了解释。

新闻发言人说：

- 关于彭博社的文章所谈及的内容而言，这是一个长期以来没能得到解决的问题，也就是说，这与国际原子能机构的个别成员国在该机构管理机构中没有代表权有关。在国际原子能机构的历史上，哈萨克斯坦首次将不属于国际原子能机构区域集团以及事实上失去了成为国际原子能机构理事机构成员权利的17个国家的名单进行了法典化。这份名单中包括了所有中亚国家、以色列、尼泊尔、巴林、柬埔寨、文莱达鲁萨兰国等。

新闻发言人表示，哈萨克斯坦计划向即将在维也纳举行的国际原子能机构大会提交有关该问题的决议草案。

- 彭博社的新闻报道原文中就是这些内容，但在从英文翻译过来时似乎出现了一些误解。这不是诉讼，而是关于共识性决议的提案。哈萨克斯坦与利益相关国家以及国际原子能机构秘书处一道，一直在积极致力于解决这一问题，并在组织参与者的共识基础上探寻法律机制。我们得到禁止核武器组织的大力法律支持。- 阿伊别克·斯马迪亚尔沃夫说。

哈萨克斯坦外交部发言人表示，哈萨克斯坦计划在接下来的国际原子能机构会议上提出有关成员国投票权的提案和决议。其中提到将管理该组织的权利赋予以色列、尼泊尔、巴林和哈萨克斯坦等国家。

在国际原子能机构的结构组成当中，除了由原子能机构成员国组成的大会外，理事会是原子能机构的另一个决策机关。

理事会负责审查原子能机构的财务报告、计划和预算，并就此向大会提出建议。它审议成员资格申请，核准保障协定和发布原子能机构安全标准。它还经大会核准，任命原子能机构总干事。

2022-2023年的35个理事国是阿根廷、澳大利亚、巴西、保加利亚、布隆迪、加拿大、中国、哥伦比亚、哥斯达黎加、捷克共和国、丹麦、芬兰、法国、德国、危地马拉、印度、爱尔兰、日本、肯尼亚、大韩民国、利比亚、纳米比亚、巴基斯坦、卡塔尔、俄罗斯联邦、沙特阿拉伯、新加坡、斯洛文尼亚、南非、瑞士、土耳其、大不列颠及北爱尔兰联合王国、美利坚合众国、乌拉圭和越南。

【编译：木合塔尔·木拉提】