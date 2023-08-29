中亚—中国新疆媒体交流研讨会在乌鲁木齐举办

哈通社/乌鲁木齐/8月29日 -- 哈通社代表出席了日前在新疆乌鲁木齐举办的中亚—中国新疆媒体交流研讨会。

此次会议由中国新闻社和新疆维吾尔自治区共同举办，中亚各国主流媒体均派出代表参加。

会上，新疆维吾尔自治区党政机构代表、中新社社长及各国参会媒体机构代表做了致辞。

哈萨克国际通讯社副总编辑哈纳特·托卡巴耶夫在致辞中表示，哈萨克斯坦与中国媒体之间的合作，能够极大促进本就友好的两国关系更好更深地发展。

他强调指出，哈萨克国际通讯社已与全球50多家媒体建立了合作关系，其中包括中国的新华社和中国新闻社等。两国媒体之间加强相互合作，可以增进互相了解。

据悉，由新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室、新疆生产建设兵团新闻办公室、中国新闻社共同主办的中亚媒体高层新疆行活动，于8月24日至30日在乌鲁木齐市举办。

活动框架下包括交流研讨、实地参访等环节，27日举办的中亚—中国新疆媒体交流研讨会是其中一项重要内容，来自中亚4个国家的21家主流媒体机构负责人与中国的主流媒体同行共同探讨国际传播和跨文化交流。

【编译：木合塔尔·木拉提】