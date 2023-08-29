副外长会见结束任期即将回国的捷克大使

哈通社/阿斯塔纳/8月29日--哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西连科日前会见了结束任期即将回国的捷克驻哈萨克斯坦大使鲁道夫·吉克尔。

外交部副部长瓦西连科代表哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆拉特·努尔特列吾向结束任期的捷克大使颁发了感谢信，对大使在驻哈期间为加强两国政治和经贸关系做出的贡献表示了感谢。

-与捷克发展全面互利关系是哈萨克斯坦中东欧地区外交政策的重要方向之一，捷克是哈萨克斯坦在欧盟国家中重要的贸易伙伴之一。-副外长说。

会谈期间，双方高度评价了近年来两国在政治对话和经贸领域的合作水平。

2023年4月。捷克政府总理彼得·菲亚拉对哈萨克斯坦进行的正式访问为签署一系列政府间文件提供了机会，并进一步推动了哈萨克斯坦-捷克整体友好关系的发展。

2022年哈萨克斯坦与捷克之间的双边贸易额增长67%，达4.23亿美元。其中，出口额1.237亿美元（增长41.8%），进口额2.994亿美元（增长80.9%）

2005-2022年，捷克对哈萨克斯坦的直接投资额达2.8亿美元。

截至2023年5月1日，约有158家捷克合资企业在哈萨克斯坦开展业务。

【编译：阿依波塔】