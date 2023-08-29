政府总理：发展地质基础设施，推进地质信息数字化

哈通社/阿斯塔纳/8月29日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫于29日主持召开政府会议，讨论了进一步发展哈萨克斯坦地质勘探行业的措施。

阿里汗·斯马伊洛夫强调，发展地质勘探行业对于补充国家矿产材料储备、持续为国内制造业提供原材料至关重要。

政府总理明确表示，根据“先到先得”原则，已简化了矿产开采者获取相关许可证的程序。此外，为提高国家地下资源地质研究效率，还制定了地质勘探行业发展理念。

同时，一个全面开放的地质资料数字化在线信息平台也已正式投入使用。

-目前正在对所有矿点进行审计。对于违约的地下资源开采者，将吊销其许可证，并终止相关合同。-阿里汗·斯马伊洛夫指出。

政府总理强调，必须大力提升地质研究基础设施建设水平，推动地质信息数字化进程。

他特别强调，地质专家和大地测量人才的短缺问题应引起足够的重视。

-在过去的12年中，尽管地质勘探活动已经吸引了超过2万亿坚戈的私人投资，但在新矿藏勘探投资方面，我国仍有落后之处。为有效缓解这个问题，我们已开始对现行法律进行必要的修订。-阿里汗·斯马伊洛夫说道。

政府总理指示相关部门：

-制定路线图，增加资源基础，推动生产以稀有金属和稀土金属为基础的高科技产品；

-在接下来的两个月内，充分利用现代技术解决方案分析现有气田历史数据；

-在年底前完成对科研基地和基础设施建设的分析，以制定发展措施。

【编译：阿遥】