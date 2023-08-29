政府总理会见哈萨克斯坦大运会获奖运动员

哈通社/阿斯塔纳/8月29日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫29日会见7月28日至8月8日期间在中国成都举行的第三十一届夏季世界大学生运动会哈萨克斯坦代表团获奖运动员。

会面期间，政府总理宣读了托卡耶夫总统的贺信。

-衷心的祝贺你们在第三十一届夏季世界大学生运动会上取得佳绩。来自全球119个国家的青年运动员参加的大赛中，我们的运动员获得了2枚金牌、7枚银牌和11枚铜牌。你们的成就将载入哈萨克斯坦体育史册。我们的运动员们提高了国家的地位和荣誉。我们 向所有参加比赛的运动员表示诚挚的谢意。我相信，在未来，你们将征服更高的里程碑，向世界展示我们的国家。祝大家身体健康、事业兴旺。 愿我们的蓝旗高高飘扬，愿我们的国歌永远在奖台上唱响！-总统在贺信中说。

-哈萨克斯坦人为你们的胜利感到自豪。你们提升了我们国家的声誉。我谨代表政府并以我个人的名义，感谢所有教练员和运动员，以及你们的父母，感谢你们的出色表现。我们感谢你们在体育运动中的胜利给我们带来的欢乐时刻。 我们期待你们企鹅的新的成就。-斯马伊洛夫说。

总理指出，哈萨克斯坦运动员在该国际大赛中表现出色。

据悉，来自全国26所大学的93名大学生运动员代表哈萨克斯坦参加了本届大运会的11个比赛项目，包括射箭、射击、田径、艺术体操、柔道、乒乓球、跆拳道、武术、游泳、击剑等。【编译：小穆】