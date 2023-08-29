哈萨克斯坦驻华大使出席亚信会议智库论坛

哈通社/西宁/8月29日 — 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，亚洲相互协作与信任措施会议（亚信会议）智库论坛于2023年8月28至29日在中国青海省西宁市以线上线下结合形式举行。

消息称，此次论坛由中国青海省人民政府、上海国际问题研究院和亚信会议秘书处主办，亚信会议秘书长萨热拜、青海省领导、上海国际问题研究院院长陈东晓、上海合作组织副秘书长索比尔佐达、驻华外交使团代表以及亚信会议成员国的主要专家出席了论坛并发表了致辞。



哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫在论坛开幕式上致辞时指出，由哈萨克斯坦在独立之初发起的亚信会议在过去三十年中已成为亚洲大陆多边外交的有效和权威平台。他强调说，目前亚信会议具备逐步转变为一个成熟的国际组织的所有必要潜力。

大使感谢中方对哈萨克斯坦这一倡议的全面支持，并高度评价了亚信智库论坛的工作。他指出，2014年在中方倡议下成立的亚信会议智库论坛在制定有关地区安全问题的建议和加强亚洲大陆建立信任措施方面发挥了重要作用。

在亚信会议国家主要专家和国际组织代表参加的论坛框架内，将就安全、文明互鉴以及亚信会议的进一步发展等主题举行三次全体会议。