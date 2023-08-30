研究：播放莫扎特摇篮曲或可缓解新生儿采血检测时疼痛

哈通社/阿斯塔纳/8月30日--据中新网报道，施普林格·自然旗下专业学术期刊《儿科研究》最新发表一篇医学研究论文称，研究人员开展的一项由100名婴儿参与的随机双盲临床试验，结果显示播放莫扎特摇篮曲或有助于减少新生儿接受足跟采血检测时的疼痛。

论文第一作者和通讯作者、美国林肯医学心理健康中心Saminathan Anbalagan与同事合作，测量了在2019年4月至2020年2月期间在美国纽约市接受足跟采血检测的新生儿的疼痛水平，该检测是黄疸和苯丙酮尿症等疾病常规筛查的一部分。参与研究的婴儿平均出生2天，出生孕周39周，53%为男婴，61%为西班牙裔。作为标准护理的一部分，所有婴儿都在足跟采血前2分钟服用了0.5毫升糖水。一名研究者佩戴降噪耳机，对婴儿在足跟采血前、采血中和采血后的疼痛水平进行评估。疼痛水平根据婴儿的面部表情、哭闹程度、呼吸模式、肢体动作和警觉程度来评定。

100个婴儿中的54个在足跟采血前和采血中听20分钟的莫扎特摇篮曲，采血后再听5分钟，其他婴儿则没有听任何音乐。论文作者也考虑了其他感官输入对疼痛程度的潜在影响，因此采血始终在一个安静、光线昏暗、温度适宜的房间里进行，并且不给婴儿提供奶嘴或身体上的抚慰。

论文作者在本项研究中观察到，两组婴儿在采血前疼痛水平相似，疼痛中位数均为0分(最高7分)。但采血中和刚结束采血后，听了莫扎特摇篮曲的婴儿疼痛中位数明显低于没有听音乐的婴儿。听了摇篮曲的婴儿在采血时的疼痛分数为4分，采血结束一分钟后的疼痛分数为0分，采血结束两分钟后的疼痛分数为0分，而未听音乐的婴儿采血时的疼痛分数为7分，采血结束一分钟后的疼痛分数为5.5分，两分钟后为2分。他们没有观察到采血结束三分钟后两组婴儿的疼痛分数有明显区别。

论文作者总结指出，这项研究结果表明，播放录制音乐对进行小手术的新生儿而言可能是一种有效的缓解疼痛的方法。他们认为，今后的研究可以调查父母声音的录音是否也能在小手术中减少新生儿疼痛，并探索除音乐外护理人员进行的身体抚慰对疼痛水平的影响。