欧亚经济联盟长期发展规划将提交至欧亚经济委员最高理事会审议

哈通社/莫斯科/8月31日--欧亚经济委员会政府首脑级别例会于29日在莫斯科闭幕，会议审议了涉及欧亚经济联盟合作的40个议题。

哈萨克斯坦代表团由政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林率领。

会后举行的新闻发布会上，欧亚经济委员会新闻发言人伊娅·玛尔金娜介绍了会议的相关情况。

玛尔金娜表示，会议已指示委员会起草一份有关欧亚经济联盟活动的报告，并将报告提交给各国元首，以对过去10年的工作成果进行全面分析。

值得注意的是，此前哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫也提出了类似的倡议。

欧亚经济委员会理事会还探讨了关于欧亚经济联盟进一步发展的宣言草案起草问题。

-该文件明确了合作框架内未来工作的重点，包括货物和资源供应、技术发展、共同交通物流空间和共同金融市场的建立等议题。-玛尔金娜表示。

她还提醒说，之前，欧亚经济委员会最高理事会主席、俄罗斯总统弗拉基米尔·普京呼吁着手起草一份新的长期规划文件，以明确该组织的未来发展方向。

玛尔金娜指出，该文件草案于8月24日在埃里温举行的国际法理事会会议上首次提交审议。在欧亚经济委员会理事会会议上，各国代表亦发表了各自的意见。

-欧亚经济委员会正在与各成员国代表合作，对文件进行进一步的紧急修改。计划在12月将最终版本提交给欧亚经济文员会最高理事会会议审议。-她说。

【编译：阿遥】