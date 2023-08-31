飓风“艾达利亚”重创美国东南部多州

哈通社/阿斯塔纳/8月31日--据中新网报道，三级飓风«艾达利亚»当地时间30日在美国佛罗里达州泰勒县登陆，给该国东南部多个州造成严重破坏。

«艾达利亚»于30日7时45分在泰勒县基顿海滩附近登陆，最大持续风速接近每小时205公里。其随后向佐治亚州、南卡罗来纳州和北卡罗来纳州沿海移动。«艾达利亚»进入佐治亚州时仍是飓风，但其在该州移动过程中逐渐减弱。美国国家飓风中心当日17时报告称，«艾达利亚»已减弱为时速约113公里的热带风暴。

这场风暴造成美国东南部多州大量树木和电力设施倒塌，部分道路被洪水淹没，一些地区的房屋、码头以及桥梁遭到严重破坏。《纽约时报》报道称，佛州30日发生两起由天气原因引起的车祸，致两人死亡。该州帕斯科县官员称，当地约有4000至6000所房屋受损。

电力追踪网站PowerOutage.us的数据显示，30日下午，佛州和佐治亚州共有超46万用户断电。风暴过后，佛州超过3万名公用事业工作人员正进行抢修工作，一些受灾的县已发布宵禁命令。另外，航班跟踪网站FlightAware的数据显示，佛州和佐治亚州30日有超过900架次航班延误或取消。

31日，这场风暴将继续给佐治亚州、南卡罗来纳州和北卡罗来纳州的部分地区带来洪水和强风等灾害。目前，这些州均已进入紧急状态。美国有线电视新闻网报道称，北卡罗来纳州州长库珀30日敦促居民储备物资并远离被洪水淹没的道路。他表示，已授权国民警卫队和水上救援队在必要时出动。

美国联邦紧急事务管理局局长克里斯韦尔称，美国总统拜登30日下午致电佛州州长德桑蒂斯，承诺将为受灾地区提供帮助。