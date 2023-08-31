国产影片《暴风雪》今起正式上映

哈通社/阿拉木图/8月31日 —— 据哈萨克斯坦电影制作支持中心消息，哈萨克斯坦国产影片《暴风雪》于8月31日开始在全国各大影院正式上映。

据了解，影片讲述80年代末苏联时期，因暴风雪失去方向，意外穿越中国边境的年轻小伙的经历。

-影片根据真实故事改编。上世纪80年底，一名年轻小伙子向附近村庄运输饲料时遭遇暴风雪，不小心越过中国边境。随后，一名猎人找到他，并对他提供了帮助。当时，很多报纸刊登了该小伙的故事。总之，这个小故事讲述了道德、善良和勇气是没有界限的。影片拍摄取景工作在杰特苏州进行，而有关在中国境内的故事因疫情原因，没能在中国拍摄。-导演萨毕特·胡尔曼别科夫在电影首映仪式上说。

-事实上，每一部电影的上映都是一次巨大的胜利。 我认为我国电影业出现了“新艺术电影”。 祝愿今天的活动成为重大举措的开始。-他说。

电影制作支持中心董事会副主席包尔詹·硕肯诺夫指出，这部讲述哈萨克斯坦历史上基于人类价值观事件的电影对于哈萨克斯坦观众来说非常重要。

据悉，影片全球首映仪式于2022年在“欧亚”国际电影节举行。

【编译：小穆】