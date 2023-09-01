哈萨克斯坦清真产品市场：加强法律监管 扩大出口规模

哈通社/阿斯塔纳/9月1日--全球范围内对清真产品的需求正在增加，哈萨克斯坦则积极考虑扩大清真产品的出口。周四，哈萨克斯坦贸易和一体化部技术法规与计量委员会主席胡安什·耶勒克巴耶夫在一次吹风会上就国内清真产品基础设施的发展进行了阐述。

根据耶勒克巴耶夫的介绍，全球清真食品市场的价值估计在15亿至22亿美元之间。2028年，这个市场有望达到41亿美元，年增长率高达10-15%。他强调，哈萨克斯坦正在积极采纳最佳国际惯例，全力发展国家的清真产业基础设施，以便将出口机会延伸到新市场。

他表示，目前全球范围内，消费者在清真食品上的支出占到所有消费支出的17%。专家预测，到2025年，这一比例可能增长至20%。

耶勒克巴耶夫表示，哈萨克斯坦已经通过了18项国家标准，均基于最佳国际实践。这些标准涵盖了屠宰、认证机构、化妆品、旅游和服务业、合格标志、认证程序等多个方面。他强调，哈萨克斯坦不仅是最早成立清真标准化技术委员会的国家之一，还担任着独联体内该委员会秘书处的职责。

他指出，清真原则远不仅仅是不含猪肉，标准还涵盖了多项合理要求和措施，如完全禁止酒精含量，减少屠宰动物的痛苦，禁止屠宰妊娠期动物等。

此外，他建议在立法层面对商品清真标签进行规范，以控制产品成分和整个基础设施及生产流程，以增加监管力度。

【编译：阿遥】