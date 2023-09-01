哈萨克斯坦和韩国有意加强交通运输领域的合作

哈通社//阿斯塔纳/9月1日--据哈萨克投资国有公司消息，哈萨克斯坦和韩国政府机构和商界领域代表日前在阿克套相聚，参加了旨在讨论哈萨克斯坦交通运输和过境潜力的圆桌会议。

会议在釜山经济振兴院( BEPA )、曼格斯套州政府，以及哈萨克投资国有公司的支持下组织召开。

会议框架下，曼格斯套州第一副州长朱玛拜·卡拉盖耶夫介绍了该州的经济和投资潜力，以及该州为哈萨克斯坦的社会经济发展做出的贡献。

他表示，哈萨克斯坦正在开展发展运输和过境潜力，以及运输走廊现代化的大规模工作。

釜山经济振兴院( BEPA )院长陈良铉表示，韩方有意在哈萨克斯坦的运输和物流领域实施投资项目，包括将韩国产品运送到欧盟国家。 他认为，不稳定的地缘政治局势鼓励各国实现运输路线多元化。

哈萨克投资国有公司代表阿莉亚·阿布德勒迪那介绍了哈萨克斯坦交通和运输领域的投资潜力。她表示，根据去年d额结果，韩国成为了哈萨克斯坦10大投资者之一。2022年，韩国对哈萨克斯坦的直接投资额超10亿美元。过去15年，韩国对哈萨克斯坦经济投资超过60亿美元。在这方面，国有公司代表呼吁韩方更加积极参与哈萨克斯坦的交通基础设施建设项目。

【编译：阿依波塔】