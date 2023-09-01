苏交科集团高层表示有意在哈萨克斯坦建立联合研究中心

哈通社/阿斯塔纳/9月1日--据工业和基础设施发展部新闻处消息，中国江苏交科集团股份有限公司学术代表团近日对哈萨克斯坦进行回访。

在与哈萨克斯坦道路运输科研所管理层举行的会谈中，双方就引进新的交通基础设施设计方法和实施重点研究项目等问题进行了深入探讨。

中方代表团详细了解了哈萨克斯坦道路运输科研所的主要工作、科研团队最新研发成果以及哈国内道路基础设施的发展情况。

在会谈中，哈萨克斯坦道路运输科研所股份公司总裁阿尔曼·阿勒巴耶夫对于今年4月苏交科集团股份有限公司热情接待哈方学术代表团表示感谢，并希望双方能够长期展开富有成果的合作。

-苏交科集团是中国领先的科研机构，在公路设计和建设以及公路行业监管和技术基础改革方面积累了丰富的经验。根据我们的了解，苏交科集团在“全球设计公司150强”排名中位列第56位。贵公司一直是我们长期合作并取得共同成果的合作伙伴之一。我们非常高兴能够就双方感兴趣的话题进行讨论，特别是新的联合试验项目，通过这些项目，我们可以测试最新的开发成果、技术和设备。-他说。

双方一直表达了对沥青改良、新型筑路材料和先进实验室设备的研究的共同兴趣。

苏交科集团股份有限公司首席工程师、新型道路材料国家工程研究中心主任曹荣吉表示，哈萨克斯坦不仅是中国的友好邻邦，还是“一带一路”倡议的重要参与者。此外，两国的道路建设者面临着相似的挑战、目标和目的，通过共同努力更有利于解决这些问题。

-夏季的酷暑和冬季的极寒是两国公路部门面临的共同问题。我们两国的过境货物运输非常活跃。我们有意在哈萨克斯坦道路运输科研所股份公司研究基地基础上建立中哈联合研究中心，以共同解决公路交通运输领域战略问题。-他说。

访问期间，中方代表团还参观了哈萨克斯坦道路运输研究所的实验室、数据中心和哈萨克斯坦收费公路管理署的办公室。

据此前报道，今年四月，哈萨克斯坦道路运输科研所专家访问团前往中国，考察邻国公路建设法规、设计、施工、运营等情况，并了解中国的公路建设行业，并于苏交科集团股份有限公司签署了合作备忘录。

【编译：阿遥】