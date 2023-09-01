哈萨克斯坦将新成立水资源部和交通部

哈通社/阿斯塔纳/9月1日 —— 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫1日在议会上下两院联席会议上发表年度国情咨文时表示，将新成立水资源和灌溉部，以及交通部等两个内阁部委。

-实施节水技术是一项非常重要和紧迫的任务。 因此，有必要提供有效的方法。 但在当前形势下，我们无法绕开新的费率政策。过于陈旧的基础设施几乎无法发挥作用。 所以，建设新型基础设施是一项非常重要的任务，也是当前市场的要求。那些用水量超过标准的人必须支付更高的费用。 简而言之，我们需要尽可能地节约用水。 此外，应铲除“影子”水市场。-总统在讲话中说。

托卡耶夫总统指出，应节约使用有限的水资源。

-水是一种有限的资源，如果不节约使用，很快就会耗尽。 没有它，农民的日子就是黑暗的。 这就是为什么该领域不允许非法行为，那些不遵守规定的人将受到严厉的惩罚。水对我们国家的重要性不低于石油、天然气或金属。我认为，应由独立的机构来处理水资源管理系统的有效发展问题。因此，将成立水资源和灌溉部。-总统说。

哈萨克斯坦总统在国情咨文中还表示，应重新组建交通部。

-总之，哈萨克斯坦应加强在欧亚大陆的过境运输枢纽作用。这样，我们应成为交通物流领域的大国。-他说。

总统强调，交通物流领域的大高速发展是战略任务。

-三年内，交通物流领域占国内生产总值的比重至少应达到9%。对此，行业的有效管理非常重要。因此，应重新组建交通部。该部委也将参与道路基础设施建设。-他说。

【编译：小穆】