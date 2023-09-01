16:52, 01 9月 2023 | GMT +6
哈萨克斯坦将就建设核电站举行全民公投
哈通社/阿斯塔纳/9月1日 —— 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫1日在议会上下两院联席会议上发表年度国情咨文时表示，将就建设核电站问题举行全民公投。
总统在讲话中指出，核能发展已成为一个非常重要的经济和政治问题。
-大家知道，对于是否需要建设核电站的问题，存在着不同的看法。哈萨克斯坦是世界上最大的铀生产国。因此，我们完全有权在我国建设核电站。 一些专家认为应该建设小型核电站。 然而，许多民众和一部分专业人士对核电站的安全性表示怀疑。
托卡耶夫总统表示，可以理解民众的疑虑。
-考虑到塞梅核试验场给我国人民带来的长久痛苦，这些疑虑是完全可以被理解的。 这就是为什么我们需要继续就这个问题举行公开听证会，开展详细、广泛的讨论。-他说。
总统强调，核电站建设问题将通过全民公投做出决定。
-对于重大战略问题，我们必须通过全民公决的方式做出决定。 这是我在 2019 年选举前向人民做出的承诺。是否应该建设核电站，这是关系到我国未来的一个非常重要的问题。 所以我觉得通过全民公投来解决比较好。我们稍后将确定确切的日期。-托卡耶夫总统说。
【编译：小穆】