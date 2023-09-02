格鲁吉亚执政党宣布已启动弹劾总统的程序

哈通社/阿斯塔纳/9月2日 —— 据环球网消息，9月1日，由于格鲁吉亚总统祖拉比什维利在未经政府允许的情况下访问欧洲，该国执政党“格鲁吉亚梦想-民主格鲁吉亚”党宣布启动弹劾程序。

8月31日，格鲁吉亚总统祖拉比什维利访问德国，并计划与欧洲多国领导人会面，希望其支持给予格鲁吉亚欧盟候选国地位。在此之前，格鲁吉亚政府曾拒绝批准总统的上述出访计划。

格鲁吉亚执政党主席科巴希泽9月1日表示，根据格鲁吉亚宪法规定，总统只有在征得政府同意的情况下才能在外交活动中行使代表权，因此祖拉比什维利的出访是违宪行为，执政党已启动弹劾程序。

根据格鲁吉亚法律，对总统的弹劾需要获得议会中三分之二议员的同意。科巴希泽介绍，对总统的弹劾需要获得100名议员的支持，但执政党仅拥有84个议会席位。这也意味着，如果得不到反对派的投票，弹劾就无法通过。而在当前格鲁吉亚执政党与反对派之间矛盾突出的情况下，很难将弹劾程序推进到最后一步。尽管如此，执政党还是决定启动弹劾。

格总统与执政党间的紧张关系持续已久。此前，祖拉比什维利曾批评现政府试图改变国家亲西方的路线。

按照原计划，祖拉比什维利将于2023年秋季访问瑞士、波兰、比利时、保加利亚和丹麦，并于12月访问捷克、阿联酋和以色列，但政府拒绝批准她的上述所有出访计划，称总统在欧洲发表的一些言论破坏了格议会的声誉。