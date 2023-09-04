布拉拜国家公园境内惊现“大山猫”

哈通社/阿斯塔纳/9月4日--布拉拜林场稽查员阿德勒汗·夏梅尔德诺夫，在傍晚时分下班回家的路上，经历了一次难忘的邂逅。他的手机捕捉到了一只猞猁狲身影，这是一种濒危动物，被收录在哈萨克斯坦的红皮书之中。

这一特殊的瞬间被分享在哈萨克斯坦总统办公厅的Instagram账户上。

-这只猞猁狲的毛色与土壤和植被融为一体，能看到它，连我自己都感到很惊讶，因为它几乎看不见。我赶紧打开手机开始拍摄，几秒钟后，它转身钻进了树林里。它的速度快得令人难以置信。-夏梅尔德诺夫写道。

猞猁狲，又被称为猞猁、林㹭、狼猫、大山猫，是哺乳纲食肉目猫科猫亚科猞猁属的物种。它们的外形类似猫，但比猫大得多，属于中型的猛兽，动作敏捷，是离群独居、在广阔空间里活跃的野生动物，是著名的夜间猎手。

-我为拍摄到猞猁而感到自豪。白天看到它是一件非常难得的事件，因为它们主要在夜间活动。我拍摄到的画面证明了布拉拜国家公园生态系统的不断改善，对猞猁狲等野生动物的生存环境变得更加有利。2021年，林场内仅登记了9只猞猁狲，而根据2023年初的报告，它们的数量已经达到了39只。-夏梅尔德诺夫继续写道。

【编译：阿遥】