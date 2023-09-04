哈中«西安-阿拉木图»骑行活动：骑行团跨越哈中边境

哈通社/霍尔果斯/9月4日 -- 哈萨克斯坦和中国共同组织的«西安-阿拉木图»自行车友谊骑行活动骑友团已经于2023年9月3日跨越了哈中边境。

当天，在中国的霍尔果斯口岸为30人组成的中国自行车骑手们举行了隆重的仪式，当地政府官员出席。

骑行团成员们在离开中国边境后，在哈萨克斯坦边检处受到了哈国边检人员的热情欢迎。

哈方边防部门为中国骑行团成员设置了过境绿色通道。

在哈方边检站，哈方代表、媒体记者及普通公众向代表着两国友好精神的中国骑行团成员表示了欢迎，并送上了鲜花和掌声，进行了简短的采访和交流互动。

当天，一直在边境等待的哈萨克斯坦骑行团共10名自行车骑手，也加入到了骑行的行列。哈方骑手中年龄最大的成员已有77周岁。

至此，哈中骑行活动哈萨克斯坦境内的部分也正式启动。

根据计划，40名骑手（中方30人、哈方10人）组成的这支自行车团队将一路前往此次旅程的终点——哈萨克斯坦最大的城市阿拉木图。

3日当天，骑行团便抵达了边境城市扎尔肯特，并游览了这座古城的名胜古迹。

此次哈中«西安-阿拉木图»自行车友谊骑行活动尚有800公里路段等待着运动员们去完成。

骑行路段中，将包括古老的丝绸之路通道，以及著名的恰伦大峡谷。

哈中«西安-阿拉木图»自行车友谊骑行活动于2023年8月1日在古老的丝绸之路起点，中国古城西安启动。

此次活动旨在宣传哈中两国的传统友谊，加深两国民间交往，及庆祝《一带一路》倡议十周年。

骑行团预计将于9月7日抵达阿拉木图市。

【编译：木合塔尔·木拉提】