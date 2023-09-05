总统府办公厅主任向阿克莫拉州地方议会介绍新任州长

哈通社/阿斯塔纳/9月5日 – 根据国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，总统府办公厅主任沃勒扎斯·别克帖诺夫4日出席了在科克舍套市召开的阿克莫拉州马斯利哈特（地方议会）议员会议。

会议期间，沃勒扎斯·别克帖诺夫向该州议员们宣读了总统关于提名玛拉特·穆拉特吾勒·阿赫梅特詹诺夫和玛拉特·萨哈特吾勒·巴勒潘为阿克莫拉州州长候选人的提案。

根据公开投票结果，玛拉特·阿赫梅特詹诺夫得到177名地方议会议员的支持，而玛拉特·巴勒潘获得73名议员的投票支持。当天的会议共有250名议员出席。

根据投票结果，玛拉特·阿赫梅特詹诺夫正式当选阿克莫拉州州长。

总统府办公厅主任在介绍新任州长时指出，玛拉特·阿赫梅特詹诺夫是一位经验丰富的领导者，曾在执法部门和监管机构担任领导职务，任职期间取得了很好的成绩。

会上，沃勒扎斯·别克帖诺夫还强调称，阿克莫拉州政府领导层接下来需要在工作中注重有效的实施落实托卡耶夫总统在国情咨文中下达的一系列工作任务，包括发展地区经济、为公民提供优质饮用水、消除中心地区热能短缺、发展医疗领域、为居民提供社会基础设施、增强旅游潜力、开发首都附近地区等重要方向。

他还表示，地方政府必须确保与公众之间建立良好的沟通渠道，并始终确保完成总统的各项指示。

会谈最后，总统府办公厅主任表示，期待新任阿克莫拉州州长能够在其任期内完成总统嘱托的各项任务，为全州居民的福祉做出贡献。

【编译：木合塔尔·木拉提】