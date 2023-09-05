武装力量最高统帅：哈萨克斯坦军队必须准备好应对任何挑战

哈通社/阿斯塔纳/9月5日 —— 哈萨克斯坦总统兼武装力量统帅哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫5日在位于阿拉木图州的扎哈拉乌训练场举行的《英勇抵抗-2023》大型战略-参谋部军事演习上发表了讲话。

讲话中，托卡耶夫总统对参演部队的准备水平给予积极评价。他同时还强调，此次军演在困难的地缘政治时期进行。

-当前，世界防务体系正在发生大规模变化。现代战争的方式也不同，尤其是混合型战争正在蔓延。不仅可以开展军事攻击，还可以进行信息攻击、心理攻击、政治攻击、经济攻击等。因此，哈萨克斯坦军队应该做好迎接任何挑战的准备。这是对现代化和职业化军队的主要要求。我们只有一个祖国，那就是哈萨克斯坦。保障和保护我们的国家和土地，以及公民的安全，是我们所有人共同的神圣职责！-他说。

-为此，为军队配备高科技武器和高质量军事装备，并充分供应弹药至关重要。近期发表的国情咨文中，我提出了建设本土化军事工业。装甲车、无人机、现代枪械——这一切我们都可以生产。总之，国防工业综合体必须成为我军作战能力的可靠支撑。-总统说。

托卡耶夫表示，良好的作战训练和官兵的士气是武装部队效能的主要因素。 -对军事训练和指挥官的专业素养的要求很高。因此，在现代作战条件下，部队必须做好脱离主力部队独立行动的准备。指挥官和首长必须做出大胆的决定，或采取主动并采用新的方法来完成既定任务。纪律是军队的力量。与此同时，指挥官也发挥着重要作用。武装部队必须保持高水平的训练，以及相互和谐与严格纪律。每个士兵都必须熟练掌握交给他的武器装备，在战斗中熟练使用，快速决策，表现出勇气。-托卡耶夫总统说。 据悉，托卡耶夫总统5日在阿拉木图现场观摩了《英勇抵抗-2023》大型战略-参谋部军事演习。8千名官兵和600台军事装备参加军演。 【编译：小穆】



托卡耶夫总统指出，我们的军队应该高度专业化、机动化，随时准备执行最复杂的作战任务。