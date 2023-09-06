阿斯塔纳举行中亚国家可持续发展委员会例会

哈通社/阿斯塔纳/9月6日--中亚国家可持续发展委员会于5日在阿斯塔纳举行了会议，哈萨克斯坦生态与自然资源部部长叶尔兰·尼桑巴耶夫出席了此次会议。

与会的还包括塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的生态环保部门负责人，以及中亚国家经济集团代表等。

会议审议了中亚国家可持续发展委员会2022-2024年工作计划的实施情况，并讨论了杜尚别市废弃物处理区域中心的相关问题。

尼桑巴耶夫指出，中亚国家可持续发展委员会自成立以来一直积极开展工作，《中亚地区可持续发展环境保护规划》也已获得各国批准。

-当前，我们面临紧迫的任务。我们必须充分利用一切合作机会，共同致力于解决生态环保和可持续发展领域的问题。此次可持续发展委员会会议旨在讨论中亚环境保护促进可持续发展地区计划的实施情况，以及我们在该地区开展工作的其他问题。-他说。

会议结束时，举行了可持续发展委员会决议签署仪式。

中亚国家可持续发展委员会是根据中亚国家元首在于1993年3月26日在哈萨克斯坦克孜勒奥尔大签署的《关于采取联合行动解决咸海问题、恢复咸海生态和确保咸海地区社会经济发展的协定》而设立的。可持续发展委员会的主要目标是协调和管理中亚国家在环境和可持续发展领域的地区合作。

【编译：阿遥】