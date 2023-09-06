阿拉木图市长会见山东省委书记 讨论各领域合作事宜

哈通社/阿斯塔纳/9月6日 -- 阿拉木图市市长叶尔波拉特•多萨耶夫日前与到访的中国山东省委书记林武举行了会谈。

据阿拉木图市市政府官网消息，会谈期间，双方就在机械工程、新技术、贸易、旅游和农业发展方面的合作前景进行了探讨。

会谈期间，中国山东省省委书记林武指出，山东省和阿拉木图有很多共同点。山东这个拥有1亿多人口的中国省份在经济方面排名第三，在中国具有重大影响力。

山东省汽车轮胎产业快速发展，每年可生产2亿多条。近年来，随着制造业的发展，技术领域也在不断创新。山东省的农业和旅游业也发展迅速，全省约有700个旅游区和7个国家级自然保护区。林武表示愿意在机械工程、农业、欧亚班列，以及山东与阿拉木图青年交流等领域与阿拉木图实施联合项目。

叶尔波拉特•多萨耶夫指出，哈萨克斯坦和中国通过1700多公里的共同边界以及战略伙伴关系联系在一起。今年，阿拉木图与中国之间的贸易额稳定持续了7个月，增长18.5%。如今，哈萨克斯坦有2650家中资企业，其中阿拉木图有1500多家。去年，哈萨克斯坦启动了中国汽车品牌长安、奇瑞、哈弗的工厂建设，年产能为9万辆汽车，计划于2025年在阿拉木图工业区开业。目前阿拉木图正在打造汽车集群，目标是实现汽车零部件生产本地化。

多萨耶夫强调称，托卡耶夫总统在对哈萨克斯坦人民的年度国情咨文中提出，哈萨克斯坦新经济政策的基本方向之一是经济的深度多样化，其重点是制造业。在这方面，经济特区«创新技术园区»对投资者最具吸引力，为投资者提供了广泛的利益和优惠。

阿拉木图市市长还提出了阿拉木图旅游业发展的优先事项。自今年年初以来，游客人数已经增加了7倍，随着阿拉木图宣布为上合组织文化之都，这一数字只会继续增加，因此阿拉木图正在致力于创造新的旅游产品。

根据会议讨论结果，双方同意加强相互合作，扩大经贸联系。

【编译：木合塔尔·木拉提】