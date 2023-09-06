内阁新部委的组建工作预计将在一个月内完成

哈通社/阿斯塔纳/9月6日 – 哈萨克斯坦政府副总理兼财政部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫6日在议会马吉利斯会议结束后接受记者采访时，就新成立的几个内阁部委的职能和预算资金划分进程开展问题进行了解释。

根据财政部长的说法，目前尚未开始执行任何关于向这些新成立或重组的部委划拨预算资金的工作。

- 与新的内阁成员举行了会议，就国情咨文中的相关任务进行了讨论。我们将在一个月内完成新部委之间的职能划分工作，期间需要实施一些程序。之后我们会对附加开支进行计算。- 他说。

财政部长同时表示，2024~2026财年的共和国预算案已经提交给了马吉利斯（议会下院），将在9月11日对该文件进行审议。

届时，相关的资金划拨情况将会得到详细而全面的阐述和审核。

- 新成立的部委部门正在从原有部门当中分离，因此今年的资金预算中将单独计算新部委的资金。每个部委都有自己相应的行业方向，会获得与自身工作方向相应的资金。至于行政资金方面，我们将根据工作人员的数量进行划拨。- 耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫说。

根据此前发布的总统国情咨文，哈萨克斯坦政府新成立了5个内阁部委，分别是：

水资源和灌溉部、交通部、旅游和体育部、文化和新闻部、工业和建设部。

【编译：木合塔尔·木拉提】