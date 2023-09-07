第六届丝绸之路国际文化博览会开幕

哈通社/敦煌/2023年9月7日--9月6日，第六届丝绸之路国际文化博览会在中国西部甘肃省敦煌市隆重开幕。

开幕式上，中国文化和旅游部副部长李群发表了致辞，强调了博览会的使命，即唤醒丝路精神、架设文化与人文交流的桥梁，打造文化遗产领域的合作平台。

-“一带一路”倡议十年来，我们持续推动文化、文物和旅游领域共建“一带一路”工作，与152个共建“一带一路”国家中的144个国家签订了文化和旅游合作文件，丝绸之路国际剧院联盟、博物馆联盟、艺术节联盟、图书馆联盟和美术馆联盟稳健运行，成员规模不断扩大，目前中外成员单位已达562家。-他说。

他指出，“长安-天山廊道”是丝绸之路东段的重要组成部分，在丝绸之路的交通与交流网络中占有特殊的地位和显著的代表性。这条延绵五千公里、连接东西方的贸易网络具有深远的历史价值。

首届“丝绸之路”国际文博会2016年在敦煌举办，敦煌因莫高窟而闻名，这个令人叹为观止的文化遗产群于1987年被联合国教科文组织列为世界遗产。莫高窟，别称千佛洞，由492个洞窟构成，总面积达4.5万平方米，佛像数量超过3000尊，其洞窟群长达1600米。

如今，敦煌已经发展成一个拥有丰富历史文化遗址和令人叹为观止的地质公园的旅游胜地，吸引着中外游客前来探访。

【编译：阿遥】