总检察官与儿童权利专员签署合作文件 共同推进儿童保护工作

哈通社/阿斯塔纳/9月7日 – 在执行托卡耶夫总统2022年度国情咨文《公正的国家团结的民族福利的社会》关于儿童福利问题有关的任务框架下，总检察官办公室及政府各部门负责儿童福利工作的机构负责人之间9月6日在首都召开了跨部门联席会议。

会上，各方围绕儿童受伤害的原因、预防未成年儿童自杀和犯罪的措施等问题进行了讨论。

此外，通过引入新的IT技术手段来保障儿童权益和为家庭提供支持的政策，也在此次会议期间得到了关注。

总检察长向与会人士们介绍了旨在提高预防犯罪措施的有效性的«E-预防»项目。

通过该项目，将能够借助技术分析手段，针对困难青少年的生活条件、空闲时间、教育机会、社会问题等进行综合研究分析。

项目框架下，为进一步预防未成年儿童遭到性侵害犯罪，今后哈萨克斯坦执法机关和儿童福利机构的工作人员将定期对困难家庭、多子女家庭以及青少年儿童与继父共同生活的家庭进行走访调研。

该系统可以有效确保相关机构（警察、教育、社会工作者）之间的充分互动。

目前该项目已经在首都和阿克托别州试点运行。

会上，劳动和社会保障部介绍了《家庭数字地图》项目，该项目整合了80 多个国家机构数据库.

儿童权利专员迪娜拉·扎克耶娃在会上提出，应通过立法提案以确保儿童安全。专员认为可以针对包括针对暴力、虐待、儿童从窗户坠落、儿童保育许可和欺凌等问题提出 50 多项修正案。

国家各机构将针对上述提议组织专家组进行详细讨论。

会议最后，总检察官别热克·阿斯洛夫与儿童权利专员迪娜拉·扎克耶娃签署了合作备忘录。

与会各部门承诺将加强相互联络，共同推进儿童权利保护工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】