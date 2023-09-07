哈萨克斯坦与阿尔巴尼亚总统间举行小范围会谈

哈通社/阿斯塔纳/9月7日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与阿尔巴尼亚总统巴伊拉姆·贝加伊7日在总统府举行小范围会谈。

国家元首向阿尔巴尼亚总统就其接受邀请对哈萨克斯坦首都进行的访问表示感谢。

- 您的此行，是阿尔巴尼亚总统历史上首次对哈萨克斯坦进行的访问。您的正式访问对发展双边关系有着重要的意义。哈萨克斯坦期待与贵国发展更加紧密的合作。我们认为，在基于两国各自利益的基础上，双方能够在很多领域开展互利合作。两周以后，将是两国正式建交的三十周年。您的此行，与这一历史性的日子恰好重合，本身也有着重要的象征性。- 托卡耶夫总统说。

阿尔巴尼亚总统巴伊拉姆·贝加伊对哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫邀请其访问阿斯塔纳，以及此行期间表现出的热情接待予以了诚挚的感谢。

- 我对访问哈萨克斯坦感到非常高兴。感谢您对我的热情邀约。正如您所说，此次访问恰逢两国建交30周年纪念日。这证明了两国关系处于高水平位置。接下来，我们应该设法强化经济领域的合作，共同推动双边经贸关系的深化发展。我邀请您在合适的时候访问阿尔巴尼亚。- 巴伊拉姆·贝加伊说。

根据此前报道，阿尔巴尼亚总统巴伊拉姆·贝加伊于9月6~8日对哈萨克斯坦进行正式访问。7日，托卡耶夫总统在总统府主持了隆重的欢迎仪式，迎接阿尔巴尼亚总统巴伊拉姆·贝加伊的到访。

【编译：木合塔尔·木拉提】