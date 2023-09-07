托卡耶夫：哈萨克斯坦乐见阿尔巴尼亚加入欧盟

哈通社/阿斯塔纳/9月7日 – 哈萨克斯坦与阿尔巴尼亚总统7日举行了大范围会谈。

双方高度关注了进一步深化两国之间在经济贸易、物流交通、投资和人文领域合作等议题，针对两国合作关系的发展前景等深入交换了意见。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫强调指出，哈萨克斯坦与阿尔巴尼亚之间在深化双边合作关系方面有着巨大的机会和潜能。

- 我们将阿尔巴尼亚视为哈萨克斯坦在巴尔干半岛极为重要的合作伙伴国家。今天的会谈，从深化双边互利合作取得实际成果方面，可以说是决定性的会晤。哈萨克斯坦与阿尔巴尼亚之间被许多相似性所联系在一起。我们两国都是多民族和多宗教共存的国家，同时两国国民绝大多数都是穆斯林。我们应该不断深化在联合国、欧安组织和伊斯兰合作组织等大型国际组织框架下的双边合作关系。我们对于贵国旨在加入欧盟的政策有所了解，并且乐见阿尔巴尼亚成为欧盟的成员国。欧盟是哈萨克斯坦的主要贸易伙伴，我们与欧盟之间有着明确的战略。- 托卡耶夫总统说。

国家元首指出，有必要开通阿斯塔纳直达地拉那的航空交通线路。

- 谈到双方在旅游、交通、能源以及其他领域的合作可能性，我认为有必要考虑在两国首都之间建立直达航线的问题。我想再次重申，哈萨克斯坦愿意发展双边合作关系，我们将会为了实现确切的成果而付诸全力。- 哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫说。

阿尔巴尼亚总统巴伊拉姆·贝加伊在会谈中，对哈萨克斯坦与阿尔巴尼亚之间相互关系的现状予以了高度评价。

- 我们之间的首次会晤，便两国之间开始了建设性的对话的明证。我期待着不断拓展阿尔巴尼亚和哈萨克斯坦之间的双边关系，加深两国人文合作的共同事业持续开展下去。同时，我们加强经济合作还有很大潜力。我们可以利用这个机会。我们愿加强在矿业、能源、农业、旅游、基础设施开发等领域的相互合作。- 阿尔巴尼亚总统说。

根据此前报道，阿尔巴尼亚总统巴伊拉姆·贝加伊于9月6~8日对哈萨克斯坦进行正式访问。7日，托卡耶夫总统在总统府主持了隆重的欢迎仪式，迎接阿尔巴尼亚总统巴伊拉姆·贝加伊的到访。

【编译：木合塔尔·木拉提】