哈萨克斯坦队开门红：国际棋联女子团体世锦赛中连胜埃及和印度队

哈通社/阿斯塔纳/9月7日--2023年国际棋联女子团体世界锦标赛于9月6日在波兰的比得哥什掀起了精彩的第一轮较量。

在这场备受瞩目的赛事中，共有十二支来自世界各地的顶尖团队汇聚，为争夺荣耀展开角逐。这十二支队伍被分为A组和B组，A组包括哈萨克斯坦、格鲁吉亚、印度、乌克兰、法国和埃及等六支强队。

比赛分为两个激动人心的阶段。首先是组内循环赛，于9月6日至8日进行，共计五轮比赛，小组前四名将晋级下一轮。而后，将展开交叉淘汰赛，其中包括A组第一名对阵B组第四名，A组第二名对阵B组第三名，A组第三名对阵B组第二名，以及A组第四名对阵B组第一名的精彩对决。

在首场比赛中，哈萨克斯坦队以3：1的比分战胜了埃及队，取得开门红。比比萨拉·阿萨乌巴耶娃和梅茹埃蒂·卡玛利耶娃击败对手，而克瑟尼娅·巴拉巴耶娃和阿鲁娃·努尔曼诺娃以平局结束比赛。

在第二场比赛中，哈萨克斯坦姑娘们再次展现出强大实力，战胜了印度队。这次，阿米娜·哈伊尔别克娃的出色表现帮助国家队锁定胜局。

接下来，哈萨克斯坦队将面临法国和乌克兰队的挑战。

【编译：阿遥】