哈萨克斯坦和阿尔巴尼亚总统发表联合声明

哈通社/阿斯塔纳/9月7日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦和阿尔巴尼亚之间建立外交关系30周年之际，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和阿尔巴尼亚总统巴伊拉姆·贝加伊发表了联合声明。

联合声明全文如下：

1. 应哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的邀请，阿尔巴尼亚总统巴伊拉姆·贝加伊于2023年9月6~8日对哈萨克斯坦进行正式访问。

2. 两国元首进行了热烈、友好和务实的会谈，并高度评价两国合作关系在建交30年来取得的发展成果。双方就进一步提高双边关系水平，并深化各领域合作达成了共识，还就共同关心的国际和区域问题交换了意见。此外，两国总统对双边政治经济合作的蓬勃发展表示欢迎。

3. 双方表示愿为加强全球和区域和平、安全与稳定作出贡献。双方共同指出，对国际法和《联合国宪章》基本原则的立场坚定不移。对此，双方高度评价了哈萨克斯坦关于在阿拉木图设立联合国促进中亚和阿富汗可持续发展区域中心和国际生物安全机构的倡议。

4. 哈萨克斯坦总统祝贺阿尔巴尼亚当选2022-2023年联合国安理会非常任理事国。

5. 双方高度评价了两国正在实施的改革进程，以及旨在改善人民福祉的可持续国内政治和社会经济发展措施。

6. 两国元首对中亚地区旨在推动跨里海国际运输线发展的大规模倡议的实施表示满意。

7. 双方表示愿意进一步提高各自国家经济发展投资政策的透明度、稳定性和可预测性，继续努力为投资者提供稳定、开放、可预测的营商环境，并同意为实现互利共赢，对联合项目提供支持和保障投资者权益。

8. 双方有意开通两国之间的直飞航班，并进一步增加双边客运航班数量。

9. 两国元首对双方于2022年9月22日在纽约签署的相互免签政府间协定的生效表示满意。此外，双方表示愿意研究旨在落实该文件，以及为人员流动创造条件，并扩大移民领域合作的立法措施。

10. 双方支持两国地区各领域合作，欢迎两国首都及其他城市建立兄弟关系，以增强两国合作潜力，并加强哈萨克斯坦和阿尔巴尼亚人民之间的关系。

11. 两国总统有意加强人文领域合作，并对未来几年举行的联合活动计划表示支持。

12. 两国元首表示相信会谈中达成的共识将为双边各领域合作关系的进一步发展带来新的动力，并符合哈萨克斯坦和阿尔巴尼亚两国人民的利益。

【编译：小穆】