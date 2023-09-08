哈萨克斯坦驻克罗地亚大使与克方官员举行会谈

哈通社/阿斯塔纳/9月8日--据外交部新闻处消息，哈萨克斯坦驻克罗地亚大使阿赫勒别克•卡玛勒迪诺夫7日与克罗地亚经济与可持续发展部长兼哈克两国政府间经济合作委员会联合主席达沃尔·菲里波维奇进行了会谈。

双方就政府间合作委员会首次会议的筹备工作进行了讨论，同时会谈还涉及哈方关于成立商务理事会以促进两国企业之间商务合作关系的提议。

在会谈中，卡玛勒迪诺夫向菲里波维奇介绍了哈萨克斯坦的经济发展状况，并强调了哈萨克斯坦国内生产总值和投资规模的稳定增长受到全球评级机构高度评价。

卡玛勒迪诺夫还向菲里波维奇递交了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫最新国情咨文的克罗地亚语译本。哈萨克斯坦大使指出，在实施总统国情咨文所设定的目标和宗旨以及发展基础设施和创新领域方案方面，存在着广泛的商业合作机会。

卡玛勒迪诺夫还强调了扩大与克罗地亚合作范围的重要性，并详细介绍了哈萨克斯坦对海外企业投资活动的支持措施，以及在能源、运输和物流、农业和旅游业方面发展互利合作的前景。

双方一致表示将进一步深化双边关系，为两国人民谋福祉。双方还久立即开始筹备政府间委员会和商务理事会首次会议达成共识。

【编译：阿遥】