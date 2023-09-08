国安委副主席：阿富汗恐怖主义问题威胁上合

哈通社/阿斯塔纳/9月8日 – 上海合作组织地区反恐怖机构理事会第40次会议9月8日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。会上，哈萨克斯坦国家安全委员会副主席鲁斯兰·塞森巴耶夫谈到了阿富汗恐怖主义问题对上合组织成员国带来的威胁。

- 我们收到的信息使我们能够就上合组织成员国面临的恐怖主义威胁得出结论。阿富汗的恐怖主义威胁等级依然很高。2021年在阿富汗掌权的塔利班运动，并没有建立一个稳定的国家管理体系来保障安全。这个国家，仍然是国际恐怖组织的主要中心之一。50多起恐怖袭击造成了350多人的死亡，700多人受伤。被称为«伊斯兰国呼罗珊省«的国际恐怖组织实力的壮大正在带来严重的威胁。- 鲁斯兰·塞森巴耶夫说。

国家安全委员会副主席指出，«伊斯兰国呼罗珊省«恐怖组织的参与人数已经从500扩张到了6000多人。

- 该组织发动了针对俄罗斯和巴基斯坦外交使团的袭击。在喀布尔的酒店枪击中国公民。他们不仅号召向美国发动圣战，还呼吁将中国、俄罗斯和巴基斯坦也列为需要被圣战的对象。此外，基地组织也在阿富汗扎根，其成员至少有500人。这两个组织虽然只控制了一部分区域，但拥有发动大规模恐怖袭击的能力。- 鲁斯兰·塞森巴耶夫说。

鲁斯兰·塞森巴耶夫指出，这种情况对上合组织成员国的安全造成了严重威胁，并将影响到上合空间内的商品出口。

他认为，上合组织成员国有必要完善在情报收集、边境管控和执法机关互动方面的工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】