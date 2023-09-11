托卡耶夫总统接见哈萨克斯坦国家石油天然气公司董事长

哈通社/阿斯塔纳/9月11日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统11日在总统府接见哈萨克斯坦国家石油天然气公司董事会主席马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫。

穆尔扎哈利耶夫表示，哈萨克斯坦国家石油天然气公司开始生产国产原油品牌“哈萨克斯坦出口混合原油”（KEBCO/ Kazakhstan Export Blend Crude Oil）。目前，该原油品牌的出口量稳步增长，其价格8月份超过了布伦特原油。

此外，总统还听取了炼油厂燃料和润滑油供应情况。目前，为保障秋收工作的有序进行，国家石油天然气公司为农业生产者提供了42.6万吨柴油。

国家石油天然气公司董事长向总统就扩大油轮船队，包括增加用于在里海和其他公海运输能源资源的大吨位油轮数量等领域开展的工作进行了汇报。

与此同时，托卡耶夫总统听取了国家石油天然气公司在地方开展的社会项目进展报告，其中包括扎瑙津市饮用水供应项目和曼格斯套州海水淡化厂建设项目，以及阿斯特拉罕-曼吉什拉克输水管线修缮工程。

最后，托卡耶夫总统下达了有关实施投资项目和增加碳氢化合物出口、扩大地质勘探范围等一系列工作指示，并指出了着重关注油气深层加工问题的重要性。

【编译：小穆】