国防部：将继续订购国产阿尔兰和巴尔斯装甲车

哈通社/阿斯塔纳/9月11日 – 截至2030年前，哈萨克斯坦军方将累计从国产军工企业——哈萨克斯坦派拉蒙工程公司获得274台«阿尔兰»和106台«巴尔斯»装甲车。

据国防部消息，哈萨克斯坦国防部与哈萨克斯坦派拉蒙工程公司之间于2017年签署的一份合作备忘录目前依然有效。

根据这份合作文件，至2030年为止，哈萨克斯坦派拉蒙工程公司将向哈萨克斯坦国防部提供其自行生产的两款装甲车，其中型号为«阿尔兰»的4X4防地雷反伏击车274台，型号为«巴尔斯»的8X8轮式装甲步战车106台。

值得一提的是，虽然合作文件签署于2017年，但首批«阿尔兰»装甲车的交付已于2016年就已经开始执行，截至目前已经实际交付了138台«阿尔兰»装甲车，并在武装力量各部列装使用。

根据后续计划，哈萨克斯坦派拉蒙工程公司将继续向国防部交付两款装甲车，其中2023年交付20台；2024~2025年，将再向国防部交付15台。届时，包括已装备的车辆在内，哈萨克斯坦武装力量列装的«阿尔兰»战车总数将达到173台。

此外，公司还将根据国防部在2022年下达的改造订单，对10台装备中的«阿尔兰»装甲车进行升级改装。

如无特殊变化，相关协议将按计划执行至2030年。

哈萨克斯坦派拉蒙工程公司为南非帕拉蒙特集团和哈萨克斯坦工程公司的合资企业，由该公司生产的«阿尔兰»（Arlan）装甲车是在帕拉蒙特集团«猛虎»防地雷伏击车（MRAP）基础上研发的改良版，而«巴尔斯»步兵战车则是另一款合作研发的成功案例，两款车型均经过大规模改造以符合哈军方实际需求，装甲车生产过程中的本土化率已超过70%。

【编译：木合塔尔·木拉提】